> Hugo Chan Valdez – Enrique Ochoa hoy en Q. Roo

Hoy llega a Quintana Roo el líder Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y con ello se inicia en el estado la reestructuración de ese instituto político, luego de la tragedia electoral ocurrida el pasado cinco de junio, en donde el tricolor perdió la gubernatura y tres presidencias municipales.

Enrique Ochoa no había visitado Quintana Roo por muchas razones entre ellas quizá la más importante por los problemas en que se vio involucrado el ex gobernador, Roberto Borge Angulo en los últimos meses de su administración, pues una eventual visita de Ochoa Reza en los tiempos de Borge se traduciría en un espaldarazo político, lo cual no estaba en los planes del dirigente nacional priista.

En la visita que hará hoy en Cancún Ochoa Reza, seguramente que saldrá una señal aunque sea muy leve de quién podría ser el ungido para la dirigencia estatal priista, para lo cual muchos han alzado la mano obedeciendo a los intereses de varios grupos políticos. Los eventos significarían el inicio de la reestructuración del PRI en el estado en miras a las elecciones del 2018. Esta reestructuración se hace muy necesario, pues a como están las cosas no hay alguien que supla el liderazgo que de antaño ejercieron los gobernadores priistas en el estado. Este trabajo de encontrar ese liderazgo está más que complicado, pues muchos son los que quieren, pero por representar intereses de grupos políticos, existe la duda de que pueden lograr la unidad.

En este sentido ya se apuntaron para dirigir el PRI, Eduardo Ovando Martínez, Carlos Cardín Pérez, Cecilia Loria Marín, José Luis “Chanito” Toledo, actual diputado federal y Mauricio Góngora Escalante que incluso ha empezado a moverse al reunirse con algunos ex presidentes municipales que fueron afines a su proyecto político por la gubernatura, cuyos resultados no le favorecieron el pasado cinco de junio.

De acuerdo a lo que se ve el que tiene más posibilidades es el diputado federal, José Luis Toledo Medina por su juventud, carisma y el gran don que posee para escuchar y unificar a la gente y también por los contactos políticos que tiene ahí arriba.

Por cierto por ahí dicen que Raymundo King de la Rosa está intentando quedarse con el cargo y lo demostró al declarar recientemente que su periodo vence hasta el 2018, aunque eso no quiere decir que no lo puedan remover de su cargo por todo lo sucedido el pasado cinco de junio.

En fin en la visita de Enrique Ochoa hoy en Cancún, seguramente que varias dudas se podrán empezar a dilucidar por las señales que pudieran salir el día de hoy.

Hablando del PRI y de esas cosas, la presidenta municipal, Paoly Perera fue nombrada consejera nacional de ese partido y eso aquí y en Dzoyolá es motivo de orgullo para la mujer maya…

Nuevo recaudador de rentas

Pedro Sala Ríos fue nombrado recaudador de rentas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y la verdad es que muchos vieron con buenos ojos esta designación, pues el antes mencionado jaló de principio a fin en campaña con Carlos Joaquín González. El que no está nada contento con esta designación es el diputado José Esquivel Vargas, pues quería ese puesto para su gente.

Pero eso sí, Esquivel Vargas logró colocar a Marcos Solís en Sintra y la instrucción de Esquivel Vargas fue cerrar a todo aquel empleado que huela a PRI, pues según él estos espacios le pertenecen a su gente y claro está que con esta situación Esquivel Vargas está comprando pleito con mucha gente y no compaginan en nada sus ideales y posturas con la del gobernador Carlos Joaquín González, quien está pugnando por la unidad y no por el revanchismo.

En CAPA José Esquivel Vargas está tratando de meter a un tal Melchor Gómez quien fue tesorero en la época de Eliseo Bahena y quien por el gallinero en donde procede no es muy bien visto para ese cargo.

Por cierto, Eliseo Bahena sigue con su veladora prendida esperando que el gobernador le dirija la mirada y le dé un cargo aunque sea de sub secretario, el caso es que quiere trabajar en Chetumal muy cercano al gobernador Carlos Joaquín González…

Hasta la próxima. Sonrían y sean felices…

> Hugo Chan Valdez

hugo_chan9@hotmail.com