¿Cuantos tipos de culturas conoces?

No, no se refiere a los diferentes tipos de culturas según la nación, idioscincracia, etnias, etc.

La cultura se clasifica de la siguiente manera:

Según sus definiciones:

Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión o economía.

Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común.

Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, que inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás.

Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, modelados o pautados e inter-relacionados.

Simbólica: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad.

Según su extensión:

Universal: cuando es tomada desde el punto de vista de una abstracción a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo. Ej., el saludo.

Total: conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una misma sociedad.

Particular: igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas por un grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de ellas.

Según su desarrollo

Primitiva: aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo técnico, que por ser conservadora no tiende a la innovación.

Civilizada: cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que le permitan el desarrollo a la sociedad.

Analfabeta o pre-alfabeta: se maneja con lenguaje oral, no ha incorporado la escritura ni siquiera parcialmente.

Alfabeta: cultura que ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral.

Según su carácter dominante:

Sensista: cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es conocida a partir de los mismos.

Racional: cultura donde impera la razón y es conocido a través de sus productos tangibles.

Ideal: se construye por la combinación de la sensista y la racional.

Según su dirección: