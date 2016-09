Destapan gasto millonario en viajes aéreos

Al comparecer ante diputados de la Décimo Quinta Legislatura, el director general de la empresa paraestatal “Vip Saesa”, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, reveló que durante la pasada administración del gobierno estatal se gastaron cerca de mil millones de pesos en la renta de dos aeronaves y un helicóptero. En tanto, Juan Pedro Mercader Rodríguez, secretario estatal de Seguridad Pública hizo un recuento de como se utilizaron los 197 policías al servicio de exfuncionarios de la administración anterior, como ayudantes y guardias de seguridad.

Por lo que toca, a Acosta Gutiérrez, dijo que las aeronaves se subarrendaban a la empresa veracruzana “Taxi Aéreo Villa Rica” –subsidiaria de VIP SA de CV–, que pertenece a la familia de Francisco Ruiz Anitúa, constructores del hotel Fiesta Inn en Chetumal.

La misma familia también está relacionada con “GD Rumega”, constructora creada al inicio de la administración anterior y que fue beneficiada con contratos millonarios otorgados en concursos de obra, manipulados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), como se documentó en su momento.

Es así que durante los últimos seis años se gastaron 972 millones de pesos para la renta de dos aeronaves y un helicóptero, dijo Acosta Gutiérrez, quien habló de un contrato con el gobierno del estado por 150 horas en un par de avionetas, cuyo costo anual era de 162 millones de pesos, a razón de cuatro mil 500 dólares por hora.

Adicionalmente, para el servicio del gobernador se tenía rentado un helicóptero desde enero de 2014 por 25 horas mensuales, cada una con un costo de tres mil 250 dólares la hora, es decir 19 millones y medio anuales, aproximadamente.

El director general de VIP, SA de CV también reportó que la empresa presentó déficits millonarios –por lo que se colige que no es una rentable–: en 2012 tuvo un déficit de 649 millones de pesos –el último año de gestión del ex gobernador Félix Arturo González Canto–, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le adeuda 450 mil pesos.

Aunque en este caso, la oficina de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal de ese partido, afirmó ayer no deber tal cantidad.

Rechazando la versión de Carlos Alberto Acosta, y en comunicado sostuvo que “no hay orden de adquisición a nombre del Revolucionario Institucional de Quintana Roo, y mucho menos un contrato como tal”.

Aunque, Pedro Flota Alcocer, diputado priista de la XIV Legislatura, utilizó entre 2015 y 2016 uno de los aviones de la empresa con varios viajes por un monto de 565 millones 274 mil pesos.

Sin embargo, la renta de esos aviones no era todo el gasto del gobierno anterior en transportación aérea, pues la operación misma de la empresa “VIP Saesa” suponía un gasto millonario adicional para operar una pequeña flotilla de cuatro aviones, que no usaba el ejecutivo estatal, pero sí decenas de funcionarios, políticos y familiares, como reconoció Carlos Alberto Gutiérrez, aunque sin dar detalles de las bitácoras de las aeronaves.

Indicó que hasta el 24 de septiembre pasado, la plantilla laboral de la empresa era de 49 personas, 42 de confianza y siete por honorarios, de los que 38 eran varones y 11 mujeres, e indicó que la empresa administra en comodato los siete aeródromos de la entidad: Mahahual, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Xcalak, Kohunlich y Pultipuc.

En los últimos dos años, de 2014 a lo que va del año, las avionetas Seneca y King Air, con matrículas ECHEW y EAROO, y capacidad para seis personas y el tripulante, aparatos que operaban en comodato con el gobierno estatal y documentaron 14 mil 725 salidas y llegadas, y la movilización de 21 mil 337 pasajeros.

Otros privilegios

Por otra parte, en su comparecencia ante diputados de la Décimo Quinta Legislatura, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Pablo Mercader, dijo que el ejecutivo estatal tuvo a 197 policías a su servicio, como si la Secretaría Estatal de Seguridad Pública fuera una agencia privada de guardias de seguridad para beneficiar a funcionarios, ex funcionarios y “periodistas”.

La enorme lista de elementos pagados con recursos del erario, comisionados al servicio particular del ex mandatario, estaban asignados de la siguiente manera: 51 para la ayudantía del gobierno estatal; 43 a la Casa de Gobierno; 21 al Palacio de Gobierno, y 22 en la ayudantía de Cancún, 11 en la Ciudad de México

También 11 para la coordinación de giras en el municipio de Solidaridad; 17 para el grupo Táctico y la misma cantidad en la Coordinación de Giras, así como seis en la de Cancún, y nueve en el hangar gubernamental.

Pero no sólo se benefició al ejecutivo estatal con ese servicio, también figuran el hoy senador Félix Arturo González Canto y su familia. Al congresista se le destinaron durante toda la administración borgista vehículos propiedad de gobierno, gasolina y 28 policías estatales armados con rifles AR-15, granadas, pistolas Glock y lo más sofisticado en el mercado armamentista.

Mientras los quintanarroenses sufrían inseguridad y el robo de pertenencias, los policías comisionados fueron utilizados como choferes, guaruras, mandaderos de supermercado, lavacarros, niñeras e incluso para bañar mascotas.

El ex secretario de Gobierno interino Eduardo Román Quian Alcocer, tuvo seis uniformados a sus órdenes; el antecesor José Gabriel Mendicuti Loría, cinco, igual cantidad que Luis González Flores, ex secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (Sedari), y el aún alcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui un par.

El ex subsecretario estatal de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez tenía 11 guardias a su servicio, lo mismo que el ex encargado de la misma dependencia, Salvador Rocha Vargas, mientras que el ex gobernador Miguel Borge Martín tenía seis guaruras.

El ex titular de Protección Civil, Luis Rodríguez Hoy, tenía un par; misma cantidad asignada al ex alcalde de Cozumel, Aurelio Joaquín González; la ex magistrada Lizbeth Loy Song Encalada; la ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, así como la subsecretaria administrativa de Seguridad Pública, Maritza López Morales.

El aún presidente municipal cozumeleño Freddy Marrufo Martín mantiene a su servicio tres policías; a la ex oficial mayor Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui la cuidaba un policía, lo mismo que el aún titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo), Harley Sosa Guillén.

El ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, tenía un elemento para su custodia; lo mismo que su hermano, el ex secretario de Gobierno del ayuntamiento de Benito Juárez, y actual diputado local José de la Peña; el ex director del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), Víctor Alcérreca Sánchez, lo mismo que el ex legislador Efraín Villanueva Arco, entre otros. Asimismo se benefició a directores de medios de comunicación con 34 escoltas a su servicio.

> Germán Arreola

Diario Respuesta