Top 10 países con menores impuestos

La idea de imponer impuestos viene para obtener una recaudación para poder financiar los gastos del estado, como lo son la construcción de carreteras, educación, servicios de sanidad.

Pero en ciertas naciones este paso es prácticamente nulo, esto se debe a que economía es tan sólida que ofrece ganancias para cubrir estos gastos.

En el top de países con índices prácticamente nulos de impuesto tenemos:

1. Maldivas

Este es un estado asiático y es el país con impuesto más bajo en el mundo, siendo del 0%.

El impuesto que se impone en este estado es el que se aplica por los beneficios de las actividades bancarias que vienen siendo del 25%. Y el impuesto por turismo que vendría siendo la base de su economía.

2. Qatar

Sus ganancias provienen de su reserva de gas natural, que viene siendo la tercera más grande a nivel mundial, esto no quiere decir que los ciudadanos no paguen un porcentaje mínimo de impuesto para el pago de la seguridad social.

3. Brunei

Es el único país en el territorio asiático que va a entrar en este top, sus ganancias provienen del petróleo y el gas natural.

En este país el impuesto sobre la renta es nulo, pero de igual forma se paga un porcentaje para la contribución de la seguridad social.

4. Kuwait

El 90% de sus ingresos proviene de las exportación de petróleo, tampoco existe es régimen de impuesto sobre la renta. Pero de igual manera la población debe pagar un porcentaje que se dirige al servicio de seguridad social.

5. Las Bahamas

Siendo uno de los países as ricos del caribe, su economía depende netamente del turismo. En este paraíso financiero el impuesto sobre la renta es nulo.

6. Los Emiratos Árabes Unidos

Siendo uno de los países con mayor producción de petróleo y gas natural, siendo esta la base sólida de la economía de este país.

Aunque el impuesto sobre la renta no existe, están otros impuestos que se imponen como lo son los que se cobran por alcohol, peaje, vivienda e impuestos municipales.

7. Omán

Este país árabe es considerado como un paraíso fiscal, esto se debe a que el impuesto individual es cero.

Su economía se baja en la producción de petróleo el cual le un porcentaje de ingresos de un 70%.

8. Islas Caimán

Más de la mitad de la población es mano de obra extranjera, por lo que las empresas no se les exigen hacer una cotización para el seguro social, lo que no quiere decir que no deban hacer un plan de pensión para todos los empleados.

9. Bermudas

Estas islas son un gran atractivo para las empresas extranjeras por su nivel tan bajo de impuesto. Aunque estas islas a pesar de poseer una economía estable y considerarse como uno de los países más rico, sus costos de vidas son elevados.

10. Bahrein

La riqueza de este país árabe se basa en las reservas de petróleo que posee, estas representan un 70% de sus ingresos.

No encontramos la presencia de impuesto sobre la renta, se puede notar la presencia de otros como lo son el seguro social e impuesto municipal.